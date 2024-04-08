Официально: Штырков и Бархударян подерутся в соглавном поединке RCC 19

Теги бокс Иван Штырков RCC RCC 19 Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков подерется с Давидом Бархударяном в соглавном бою RCC 19.

Поединок в полутяжелом весе пройдет 11 мая в Екатеринбурге.

Напомним, турнир возглавит бой между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым.

Штырков провел последний поединок в декабре 2022-го. В рамках турнира RCC 13 Иван победил единогласным решением судей Асылжана Бакытжанулы.

Бархударян в последнем бою победил единогласным решением судей Артура Гусейнова. Поединок состоялся в феврале на турнире AMC Fight Nights 118.

RCC перенес на неделю бой Шлеменко и Хамитова: они подерутся 11 мая в Екатеринбурге

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