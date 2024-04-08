Рой Джонс: «Если Бивол победит Бетербиева, то станет лучшим боксером в мире»

«Сейчас Наойя Иноуэ близок к Кроуфорду. Но Теренс доминирует в последние десять лет. Единственная причина, по которой он не стал лучшим боксером вне весовой категории раньше, это отсутствие шанса – никто из вышестоящих бойцов не хотел с ним драться.

Иноуэ быстрый в ногах, поэтому он всех уничтожает.

Кроуфорд – лучший, Иноуэ – второй. Далее хочу отметить Бивола. Парень отлично выполняет свою работу. Он доказал, что способен победить любого. Если Дмитрий одолеет Артура Бетербиева, то станет лучшим в мире», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Поединок Бивола против Бетербиева состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Рой Джонс: «Бивол победит Бетербиева, если выстоит первые 2-3 раунда. Пойдет в рубку – проиграет»

Бивол назвал Кроуфорда лучшим боксером 2023 года