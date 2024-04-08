Рой Джонс: «Если Бивол победит Бетербиева, то станет лучшим боксером в мире»

Теги Рой Джонс-младший Дмитрий Бивол Наойя Иноуэ Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

«Сейчас Наойя Иноуэ близок к Кроуфорду. Но Теренс доминирует в последние десять лет. Единственная причина, по которой он не стал лучшим боксером вне весовой категории раньше, это отсутствие шанса – никто из вышестоящих бойцов не хотел с ним драться.

Иноуэ быстрый в ногах, поэтому он всех уничтожает.

Кроуфорд – лучший, Иноуэ – второй. Далее хочу отметить Бивола. Парень отлично выполняет свою работу. Он доказал, что способен победить любого. Если Дмитрий одолеет Артура Бетербиева, то станет лучшим в мире», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Поединок Бивола против Бетербиева состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Рой Джонс: «Бивол победит Бетербиева, если выстоит первые 2-3 раунда. Пойдет в рубку – проиграет»

Бивол назвал Кроуфорда лучшим боксером 2023 года

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5 комментариев
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никаких если. Димон без проблем победит
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3-4-5 ,но не первый ......
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+2
а танк где? Джервнта топ
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Ответ Viktor Morosow
3-4-5 ,но не первый ......
А кто первый?
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Ответ Bullet91
а танк где? Джервнта топ
Он пока никого не бил, чтобы его на первое место ставить, побьет Ваську, Хейни, Фиму, Шакура, тогда и можно будет думать. За инстаграмщика ему что ли давать?
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