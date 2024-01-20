Рой Джонс: «Бивол победит Бетербиева, если выстоит первые 2-3 раунда. Пойдет в рубку – проиграет»
Рой Джонс сделал прогноз на поединок Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола.
«Если Бивол сможет выдержать натиск Бетербиева в течение двух или трех раундов, то он победит. Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то он проиграет. Сейчас никто в полутяжелом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу.
Если вы решитесь пойти в рубку с Бетербиевым, то отправитесь в нокаут. Это совершенно очевидно, но учитывая работу ног Бивола, Артуру придется немного сложнее. Сможет ли он так бить в движении? Это большой вопрос», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
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