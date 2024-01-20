Рой Джонс: «Бивол победит Бетербиева, если выстоит первые 2-3 раунда. Пойдет в рубку – проиграет»

Теги Рой Джонс-младший Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс сделал прогноз на поединок Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола.

«Если Бивол сможет выдержать натиск Бетербиева в течение двух или трех раундов, то он победит. Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то он проиграет. Сейчас никто в полутяжелом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу.

Если вы решитесь пойти в рубку с Бетербиевым, то отправитесь в нокаут. Это совершенно очевидно, но учитывая работу ног Бивола, Артуру придется немного сложнее. Сможет ли он так бить в движении? Это большой вопрос», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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11 комментариев
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бивол не идиот
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+9
Не согласен с легендой только в той части, что хватит 2-3 раундов. Артур может уронить хоть в 12-м раунде. Поэтому Биволу нужна максимальная концентрация и собранность ВЕСЬ бой. Тогда победа будет за ним.
Иначе могут быть форс-мажоры. Будет интересно)
+9
-2
+7
так БТР и не бросается в атаку сразу(чтобы Диме пришлось пережить первые раунды).
Артур может начать бомбардировку и в 9 раунде
+8
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+5
Никогда не видел чтобы Битербиев бросался в первых раундах на соперников. Обычно методичная работа на протяжении всего боя. Что будет, если бросаться на Бивола, показал бой с Канело. Оба будут ждать каких то ошибок от соперника.
+3
0
+3
Когда это Бивол бросался в рубку ?! Это вообще не его стиль. Он переработает Бетербиева в своём ключе, не даст ему шансов. Если Бетербиев бросится вперёд - это только облегчит задачу.
+5
-3
+2
Ответ Евгений Лаптев
Никогда не видел чтобы Битербиев бросался в первых раундах на соперников. Обычно методичная работа на протяжении всего боя. Что будет, если бросаться на Бивола, показал бой с Канело. Оба будут ждать каких то ошибок от соперника.
Ну с каллумом Смитом он в первом раунде начал долбить по полной
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Я ставлю на победу Бивола решением 👊
+2
-1
+1
Ответ Оскар Муравьёв
Ну с каллумом Смитом он в первом раунде начал долбить по полной
Там Смит сам бросился и попался на контрпанч. Видимо решил, пока свежий, вложиться.
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