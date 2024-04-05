Бивол – о противостоянии ММА и бокса: «Джошуа вышел и конкретно вопрос закрыл»

Теги MMA Энтони Джошуа Дмитрий Бивол бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол высказался о противостоянии ММА и бокса.

«Бой Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри... Это был бой, как воспринимали его зрители, ММА против бокса. И ММА показали, что мы и в боксе можем. Я ММА тоже уважаю. Это сложнейший вид спорта, в котором нужно учитывать огромное количество факторов.

Ноги, руки, борьба, все подряд. И тут Нганну показал, что ММА – классный вид спорта, который может конкурировать с боксом. Но внутри я этого не ощущал. И вот вышел Энтони Джошуа, просто вопрос закрыл. Бывает, у старшего сына спрашиваю таблицу умножения – он с ней не очень ладит.

А младший: бах-бах, и все отвечает. Я думаю: «Один не справился, а другой вопрос закрыл». Так же и здесь – один отбоксировал тяп-ляп. Второй вышел и конкретно вопрос закрыл. Джошуа – просто красавец», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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6 комментариев
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Не вопрос, закрыл. А теперь давайте реванш по правилам мма, и там посмотрим кто вопрос закроет.
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Вопрос ещё Мейвезер закрыл!
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Вопрос переодически будут ставить, деньги рулят
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Думаю,если б Джошуа был чемпионом и не проигрывал последнее время,поигрался бы с Фрэнсисом. А тут столько негатива было на него,что решил конкретно все закончить.
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Ответ Мага осторожный
Вопрос ещё Мейвезер закрыл!
но не так эффективно как Джошуа
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