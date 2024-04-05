Бивол – о противостоянии ММА и бокса: «Джошуа вышел и конкретно вопрос закрыл»

Дмитрий Бивол высказался о противостоянии ММА и бокса.

«Бой Фрэнсиса Нганну против ... Это был бой, как воспринимали его зрители, ММА против бокса. И ММА показали, что мы и в боксе можем. Я ММА тоже уважаю. Это сложнейший вид спорта, в котором нужно учитывать огромное количество факторов.

Ноги, руки, борьба, все подряд. И тут Нганну показал, что ММА – классный вид спорта, который может конкурировать с боксом. Но внутри я этого не ощущал. И вот вышел , просто вопрос закрыл. Бывает, у старшего сына спрашиваю таблицу умножения – он с ней не очень ладит.

А младший: бах-бах, и все отвечает. Я думаю: «Один не справился, а другой вопрос закрыл». Так же и здесь – один отбоксировал тяп-ляп. Второй вышел и конкретно вопрос закрыл. Джошуа – просто красавец», – сказал чемпион мира по боксу .

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