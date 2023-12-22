Дмитрий Бивол: «Не вхожу в список лучших боксеров современности. Не хватает поясов»

Теги Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол не считает, что входит в список лучших боксеров современности.

– Назовите свой топ‑5 лучших боксеров современности.

– Мне нравятся Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ. Тот же Александр Усик, который заслуживает место в топ‑5. Как ни крути, Сауль Альварес тоже должен быть в этом списке. Он прошелся по весовым категориям, сейчас абсолютный чемпион во втором среднем весе. Так, кто еще…

– Тайсон Фьюри, Дмитрий Бивол…

– Да‑да, добавлю Тайсона Фьюри. Себя не могу добавить. Не хватает мне поясов, чтобы я мог добавить себя в этот список. Я не ощущаю, что должен стоять в этом списке. Мне еще нужно этого добиться.

Я чувствую, что могу там быть, но есть ребята, которые прошлись по весовым категориям, пособирали пояса, сделали многое для бокса, – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол не согласен, что его резюме проще, чем у Бетербиева: «У меня хороший послужной список»

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5 комментариев
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Бетербиев в топ 5 должен быть с его выдающимся процентом нокаутов и тремя поясами
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Теренс и Иноуэ наверное вне обсуждений находятся в топ 3 современности
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А Джервонта Дэвис? Почему его никто в этот список не включает?
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Ответ Всем мир
А Джервонта Дэвис? Почему его никто в этот список не включает?
Ему громкое имя в списке надо, пока у него кроме мухача Санта круса и инстаграмщика Гарсии ни кого нет
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