Дмитрий Бивол: «Не вхожу в список лучших боксеров современности. Не хватает поясов»
Дмитрий Бивол не считает, что входит в список лучших боксеров современности.
– Назовите свой топ‑5 лучших боксеров современности.
– Мне нравятся Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ. Тот же Александр Усик, который заслуживает место в топ‑5. Как ни крути, Сауль Альварес тоже должен быть в этом списке. Он прошелся по весовым категориям, сейчас абсолютный чемпион во втором среднем весе. Так, кто еще…
– Тайсон Фьюри, Дмитрий Бивол…
– Да‑да, добавлю Тайсона Фьюри. Себя не могу добавить. Не хватает мне поясов, чтобы я мог добавить себя в этот список. Я не ощущаю, что должен стоять в этом списке. Мне еще нужно этого добиться.
Я чувствую, что могу там быть, но есть ребята, которые прошлись по весовым категориям, пособирали пояса, сделали многое для бокса, – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
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