Дмитрий Бивол: «Не вхожу в список лучших боксеров современности. Не хватает поясов»

Дмитрий Бивол не считает, что входит в список лучших боксеров современности.

– Назовите свой топ‑5 лучших боксеров современности.

– Мне нравятся , Наоя Иноуэ. Тот же , который заслуживает место в топ‑5. Как ни крути, тоже должен быть в этом списке. Он прошелся по весовым категориям, сейчас абсолютный чемпион во втором среднем весе. Так, кто еще…

– Тайсон Фьюри, Дмитрий Бивол…

– Да‑да, добавлю . Себя не могу добавить. Не хватает мне поясов, чтобы я мог добавить себя в этот список. Я не ощущаю, что должен стоять в этом списке. Мне еще нужно этого добиться.

Я чувствую, что могу там быть, но есть ребята, которые прошлись по весовым категориям, пособирали пояса, сделали многое для бокса, – сказал чемпион мира по боксу .

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