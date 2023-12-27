Бивол назвал Кроуфорда лучшим боксером 2023 года

Дмитрий Бивол назвал Терренса Кроуфорда лучшим боксером 2023 года.

Бивол принял участие в опросе «Матч ТВ» на тему «Лучший боксер года», определив на первую строчку американца Теренса Кроуфорда.

В 2023 году Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса, получив титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Он стал первым в истории боксером, добившемся титулов абсолютного чемпиона сразу в двух весовых категориях.

На вторую строчку Бивол поставил японца Наойю Иноуэ, который в этом году стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, повторив достижение Кроуфорда.

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Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?