Бивол назвал Кроуфорда лучшим боксером 2023 года

Теги Дмитрий Бивол Наойя Иноуэ Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал Терренса Кроуфорда лучшим боксером 2023 года.

Бивол принял участие в опросе «Матч ТВ» на тему «Лучший боксер года», определив на первую строчку американца Теренса Кроуфорда.

В 2023 году Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса, получив титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Он стал первым в истории боксером, добившемся титулов абсолютного чемпиона сразу в двух весовых категориях. 

На вторую строчку Бивол поставил японца Наойю Иноуэ, который в этом году стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, повторив достижение Кроуфорда.

Евгений Тищенко: «Я, Бивол и Бетербиев – лучшие боксеры 2023 года»

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

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7 комментариев
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Бивол не шарит, некий ноунейм Тищенко ведь сказал что он лучший боксёр
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Кроуфорд красавец, но за один (пусть большой и долгожданный) бой признавать лучшим?
Скорее Инуэ - 2 боя, в обоих вынес чемпионов с 2 поясками
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А мог бы еще и Усик быть, если бы бой с Фьюри состоялся в этом году!
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Адекватно, только я бы Иноуэ с Кроуфордом местами поменял.
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Японец чемпион в 4 весах... Непобедимый.... Зрелищный... Должен быть первым.. Кроуфорд тоже хорош.. Но дерется реже и не такой агрессивный...
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Ответ RusVector
А мог бы еще и Усик быть, если бы бой с Фьюри состоялся в этом году!
А он заранее уже выиграл бой у Тайсона?))
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Ответ RusVector
А мог бы еще и Усик быть, если бы бой с Фьюри состоялся в этом году!
лучший бой у него скоро будет а Киеве,если не уедет
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