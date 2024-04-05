Дмитрий Бивол: «В бою Усика и Фьюри я бы поставил на Александра»

Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Что думаю о бое – ? Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. То, что я увидел [у Фьюри] с ... Как-то не произвело на меня впечатления. Вообще», – сказал чемпион мира по боксу .

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

Усик − о бое с Фьюри: «Если Тайсон не захочет драться, то выйду против того, кого назначит WBC»

Босс WBO не поддержал идею WBC о расширении судейской бригады для боя Усик − Фьюри: «Троих судей достаточно»