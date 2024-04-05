Дмитрий Бивол: «В бою Усика и Фьюри я бы поставил на Александра»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Что думаю о бое УсикФьюри? Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. То, что я увидел [у Фьюри] с Фрэнсисом Нганну... Как-то не произвело на меня впечатления. Вообще», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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