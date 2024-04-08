Камил Гаджиев: «Павлович и Волков не могут ставить UFC условия. Сейчас им не светит титульный бой»

Камил Гаджиев прокомментировал нежелание Павловича и Волкова драться между собой.

«Они не могут ставить UFC условия. Ни Павлович, ни Волков не в той ситуации, чтобы говорить, что они могут драться за пояс. Сегодня они не могут этого сделать. Для этого нужно пройти определенный путь. Выиграть по два боя, например. Тогда мы могли бы увидеть, как два россиянина разыграют пояс UFC. Это было бы, конечно, беспрецедентно, но вероятность того, что это случится, мала.

Дело не в том, что я не верю в Павловича или Волкова, но кроме них есть еще примерно пять тяжей в UFC, которые тоже нацелены на этот пояс, и еще два парня, которые этими поясами владеют», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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