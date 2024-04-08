Камил Гаджиев: «Павлович и Волков не могут ставить UFC условия. Сейчас им не светит титульный бой»

Теги UFC MMA Александр Волков Камил Гаджиев Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал нежелание Павловича и Волкова драться между собой.

«Они не могут ставить UFC условия. Ни Павлович, ни Волков не в той ситуации, чтобы говорить, что они могут драться за пояс. Сегодня они не могут этого сделать. Для этого нужно пройти определенный путь. Выиграть по два боя, например. Тогда мы могли бы увидеть, как два россиянина разыграют пояс UFC. Это было бы, конечно, беспрецедентно, но вероятность того, что это случится, мала.

Дело не в том, что я не верю в Павловича или Волкова, но кроме них есть еще примерно пять тяжей в UFC, которые тоже нацелены на этот пояс, и еще два парня, которые этими поясами владеют», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Волков – о бое с Павловичем: «Русы против русов? Может, лучше против ящеров?»

Фахретдинов – о поединке Павлович – Волков: «Надеюсь, его не будет. Нужно обходить такие бои»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ты что сам с собой беседуешь? Какой пояс? Под чем ты?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий