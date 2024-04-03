Волков – о бое с Павловичем: «Русы против русов? Может, лучше против ящеров?»

Александр Волков пошутил о поединке с Сергеем Павловичем.

Бой между тяжеловесами пройдет в главном карде UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

«Русы против русов, получается... Может, лучше против ящеров?» – написал в соцсетях боец UFC Александр Волков.

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