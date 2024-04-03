Молдавский о бое Павловича и Волкова: «В UFC хотят выкинуть одного из россиян из титульной гонки. Политика»

Валентин Молдавский высказался о бое Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Кто-то уже сказал, что они таким образом хотят выкинуть одного из россиян из титульной гонки. В UFC не хотят, чтобы за пояс бились русские парни.

Они делают так, чтобы точно одного исключить, политика», – сказал тяжеловес PFL Валентин Молдавский.

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