Молдавский о бое Павловича и Волкова: «В UFC хотят выкинуть одного из россиян из титульной гонки. Политика»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Валентин Молдавский Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский высказался о бое Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Кто-то уже сказал, что они таким образом хотят выкинуть одного из россиян из титульной гонки. В UFC не хотят, чтобы за пояс бились русские парни.

Они делают так, чтобы точно одного исключить, политика», – сказал тяжеловес PFL Валентин Молдавский.

Два русских тяжа в UFC хотели драться только за пояс – но выйдут просто так

Волков выложил видео в рыцарском шлеме: «Без этого на бой с Павловичем не выйду»

Опрос

Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
4153 голосa
Павлович
59%
Сергей Павлович
Волков
31%
Александр Волков
Ничья
10%
Том Аспиналл

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8 комментариев
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Что за бред ?
Когда два американца дерутся это нормально или два бразильца , а когда русские которые в рейтинге топ 10 между собой - то это политика ?
UFC все делает с точки зрения бизнеса и рейтингов. Да там абсурдных решений в плане матчмейкинга хватает , но уж точно не политически ангажированы )
+10
-1
+9
Никто из них в случае поражения из титульной гонки не выпадет, ибо Волков в ней в данный момент не находится, а Павлович слишком молод, учитывая "многочисленность" хороших тяжей в ufc раскидываться Павловичами лысый не станет
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Волков был в титульной гонке?
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Валек что такое выпел чтоб такое сказать
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Уже везде заговоры мерещаться. Увольняйтесь с UFC
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😀
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Т.е. политически ЮФС против русских? Но один же останется в титульной гонке. Ладно, пусть даже так чтобы их меньше было. Но от этого они потеряют аудиторию из России, СНГ. Вообще как не крути, с какой стороны не посмотри вывод один: не суди всех по себе.
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Ответ Мухтар Гаджимурадов
Что за бред ? Когда два американца дерутся это нормально или два бразильца , а когда русские которые в рейтинге топ 10 между собой - то это политика ? UFC все делает с точки зрения бизнеса и рейтингов. Да там абсурдных решений в плане матчмейкинга хватает , но уж точно не политически ангажированы )
Ян недавно без проблем вышел с российским флагом. который UFC никогда не запрещало.
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