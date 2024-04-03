«Они столько раз спарринговали, что можно фильм снять». Тренер рассказал об отношениях Волкова и Павловича

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Тарас Кияшко Бокс/MMA/UFC

Тренер Александра Волкова рассказал об отношениях бойца с Сергеем Павловичем.

«С Сергеем в свое время много общались и времени провели, я даже один раз секундировал его. В Лондоне дело было, когда в его команде никто не смог получить визы. Сережа с Сашей столько раз спарринговались, что можно целый фильм снять.

Между ними очень хорошие рабочие отношения. Можно сказать, приятельские. В основном общение было в тренировочном зале. Но они много раз друг другу помогали и подсказывали. Два спортсмена, которые друг друга уважают.

Спарринговали жестко, весело и задорно. Сергей всегда с радостью отзывался на просьбу помочь. В последний раз это было примерно 2,5 года назад. За это время они оба изменились и возмужали», – сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.

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2 комментария
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Кто снимать будет? Михалков?
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Кто снимать будет? Михалков?
А что не так с Михалковым, дядя?
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