Тренер Волкова − о бое с Павловичем: «Ждем бумаг, вчера вся эта движуха началась»
Тренер Александра Волкова рассказал про переговоры о бое с Сергеем Павловичем.
«Насколько я слышал, Серега должен был драться с Сирилом Ганом во Франции. У нас был Жаилтон Алмейда. Поэтому сейчас я лично жду бумаг, как говорится.
Был ли у Александра контракт на бой с Алмейдой? Да. Контракт на бой с Павловичем возможно есть. Я сейчас в России, а Волков в Америке, ничего не могу сказать.
Пока не знаю, мы еще не связывались, вчера вся эта движуха началась. Ждем пока да-да или нет-нет, о чем договорились, что решено», − сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.
Напомним, что Дана Уайт анонсировал бой Сергея Павловича и Александра Волкова, который должен состояться 22 июня в Саудовской Аравии.
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