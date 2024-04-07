Россиянин Бахрам Муртазалиев стал чемпионом первого среднего веса по версии IBF. У Фундоры пояса WBC и WBO, Мадримов – чемпион WBA

Бахрам Муртазалиев стал чемпионом мира по боксу.

Сегодня ночью в Германии прошел вечер бокса, где главным событием стал бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между россиянином Бахрамом Муртазалиевым и немцем Джеком Кулкаем.

Муртазалиев победил Кулкая техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Бахрам стал чемпионом категории по версии IBF. Напомним, что поясом WBA владеет Исраил Мадримов, а Себастьян Фундора – чемпион WBC и WBO.

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