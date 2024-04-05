Александр Усик: «Фьюри – великий боксер. Падая, он всегда поднимается»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик рассказал, почему считает Тайсона Фьюри великим боксером.

«Самая сильная сторона Фьюри – это его габариты. Он очень большой. Но при определенных обстоятельствах это может перестать быть его преимуществом.

Конечно, я считаю, что Тайсон – великий боксер. Падая, он всегда поднимается. Именно поэтому он остается одним из чемпионов», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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