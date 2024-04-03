Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Фундору до 27 сентября
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Фундору по медицинским показаниям.
Вернуться к полноценным тренировкам Себастьян сможет только 27 сентября. Его следующий поединок состоится не раньше декабря.
Сообщается, что Фундора получил перелом носа в первом раунде боя с Тимофеем Цзю. Поединок в первом среднем весе за титулы WBC и WBO завершился победой американца раздельным решением судей.
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