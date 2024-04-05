Джошуа – о завершении карьеры: «Буду выступать еще два года, если мое тело выдержит»

Теги Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа рассказал, когда завершит спортивную карьеру.

«Я всегда планировал уйти из бокса в 35 лет. 35 мне исполнится в октябре. Думаю, что буду выступать еще два года или около того, если мое тело выдержит», – сказал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

Джошуа (28-3) в последний раз дрался в марте, когда нокаутировал Фрэнсиса Нганну. Он идет на серии из трех досрочных побед.

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