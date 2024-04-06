Хрюнов считает, что результат боя Цзю − Фундора был предопределен: «Тимофей попал в сеть заговора»

Владимир Хрюнов считает, что Тимофей Цзю проиграл Себастьяну Фундоре из-за заговора.

«Я разговаривал с Сэмпсоном Левковицем, промоутером Фундоры, который укрепил меня в мыслях, что Тим Цзю попал в сеть заговора.

Но Тимофей приобрел главное, что не определяется титулами… Он показал мужество», − сказал боксерский промоутер .

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