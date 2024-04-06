Хрюнов считает, что результат боя Цзю − Фундора был предопределен: «Тимофей попал в сеть заговора»
Владимир Хрюнов считает, что Тимофей Цзю проиграл Себастьяну Фундоре из-за заговора.
«Я разговаривал с Сэмпсоном Левковицем, промоутером Фундоры, который укрепил меня в мыслях, что Тим Цзю попал в сеть заговора.
Но Тимофей приобрел главное, что не определяется титулами… Он показал мужество», − сказал боксерский промоутер Владимир Хрюнов.
Самый скандальный промоутер России: хотел привезти Тайсона в Беларусь, а Нганну – на «РЕН ТВ»
Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере