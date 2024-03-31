Эдди Альварес: «Праймовый Сен-Пьер сильнее Хабиба. Но первым Нурмагомедова победил Тибау»

Эдди Альварес уверен, что Жорж Сен-Пьер победил бы Хабиба Нурмагомедова.

«Глейсон Тибау повалил Хабиба три или четыре раза и, на самом деле, выиграл тот бой. Поэтому Сен-Пьер не был бы первым, кто победил Нурмагомедова. Праймовый Жорж сильнее праймового Хабиба», – заявил экс-чемпион UFC Эдди Альварес.

Ранее Сен-Пьер заявил, что у него хватило бы мастерства победить Хабиба.

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