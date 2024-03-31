Эдди Альварес: «Праймовый Сен-Пьер сильнее Хабиба. Но первым Нурмагомедова победил Тибау»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Эдди Альварес Хабиб Нурмагомедов Глейсон Тибау Бокс/MMA/UFC

Эдди Альварес уверен, что Жорж Сен-Пьер победил бы Хабиба Нурмагомедова.

«Глейсон Тибау повалил Хабиба три или четыре раза и, на самом деле, выиграл тот бой. Поэтому Сен-Пьер не был бы первым, кто победил Нурмагомедова. Праймовый Жорж сильнее праймового Хабиба», – заявил экс-чемпион UFC Эдди Альварес.

Ранее Сен-Пьер заявил, что у него хватило бы мастерства победить Хабиба.

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20 комментариев
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тоже считаю что тот бой Тибау выиграл, да потом Хабиб стал сильнее но тот бой он точно не выиграл
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Въезд в Дагестан этому товарищу закрыть надо после таких фраз 😅
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Ответ Евгений Цыбульников
Въезд в Дагестан этому товарищу закрыть надо после таких фраз 😅
Шутку оценил,но там реально титан не выиграл….в стойке как ни странно Хабиб больше попадал и атаковал….посмотри бой и все
+8
-3
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Такой чудик Эдди сам боялся выходить против Хабиба щас начал вякать у Тибао не раздельным а единогласным решением выиграл Хабиб судьи значит другой бой смотрели
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Сказка о том, что Тибау победил Хабиба всё ещё актуальна. Но, видимо так говорят те, кто бой и не смотрел. На youtube гляньте разборы, дилетанты.
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Ответ Мадина Уйгурова
А Тибау выиграл? Нахимиченный это раз, а два - тупо обнимались в клинче весь бой. Ничья да.
да Тибау бой выиграл и грубо говоря его обокрали.
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Ответ Bullet91
да Тибау бой выиграл и грубо говоря его обокрали.
Посмотри на Ютуб анализ боя.
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А ничего, что Хабиб легковес, а Сен-Пьер полусредневес.
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Мадинка, ты почему тут, а не хинкал на кухне варишь братишкам на сухур?
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Ответ Мадридский ястреб
Тибау выиграл, но дагеры никогда не признают сей факт
Дело говоришь. Судьи единодушно отдавшие все 3 раунда юному горцу, все до единого были дагерами
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