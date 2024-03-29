Сен-Пьер – о возможном бое с Хабибом: «Мне 42 года. Ничто не заставит меня вернуться»

Жорж Сен-Пьер высказался о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым.

«Все хотели увидеть наш поединок, потому что у была идеальная карьера. Никто так и не смог победить его, он ушел на пике. Если бы я должен был вернуться в октагон ради одного боя, то сделал бы это именно тогда.

Но сейчас мне 42 года. Я всегда говорил себе, что все будет кончено, как только мне исполнится 40. Ничто не заставит меня вернуться. Мы могли подраться, когда мне было 38-39 лет. Даже представители его команды говорили, что он хочет встретиться со мной.

Но потом он объявил о завершении карьеры. Мы все были в шоке», – сказал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Сен-Пьер считает, что смог бы перевести Хабиба: «Если бы он начал давить, я бы повалил его»

Легенда UFC тренировался шесть дней в неделю, а теперь по трое суток сидит на воде. Выглядеть так в 42 – незаконно