Сен-Пьер – о возможном бое с Хабибом: «Мне 42 года. Ничто не заставит меня вернуться»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер высказался о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым.

«Все хотели увидеть наш поединок, потому что у Хабиба была идеальная карьера. Никто так и не смог победить его, он ушел на пике. Если бы я должен был вернуться в октагон ради одного боя, то сделал бы это именно тогда.

Но сейчас мне 42 года. Я всегда говорил себе, что все будет кончено, как только мне исполнится 40. Ничто не заставит меня вернуться. Мы могли подраться, когда мне было 38-39 лет. Даже представители его команды говорили, что он хочет встретиться со мной.

Но потом он объявил о завершении карьеры. Мы все были в шоке», – сказал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Сен-Пьер считает, что смог бы перевести Хабиба: «Если бы он начал давить, я бы повалил его»

Легенда UFC тренировался шесть дней в неделю, а теперь по трое суток сидит на воде. Выглядеть так в 42 – незаконно

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