Крейг Джонс: «Хабиб запросил $5 млн за грэпплинг-матч с Сен-Пьером»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов запросил $5 млн за схватку по грэпплингу с Жоржем Сен-Пьером.

«Я общался с ребятами, которые работают на UFC Fight Pass. Мы пытались найти соперника для Жоржа, каждый предлагал свои идеи.

Понятия не имел, кто может подойти, поэтому назвал имя Хабиба. Мне ответили, что он запросил $5 млн.

Я смог сказать только: «Вау!» – заявил глава B Team Jiu-Jitsu Крейг Джонс.

«Я из больших гор, у нас только два гендера». Хабиб заговорил: о рейтинге Путина, возвращении в UFC и тупости Конора

Жорж Сен-Пьер выступит на турнире по грэпплингу

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13 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
«Я из Дагестана - нам много не надо»
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Мага осторожный
Ответ suro1333@inbox.ru
Кто вы есть , чтоб судить человека? Лицемер он или нет , это вас не касается. Этим лицемерием он заработал миллионы долларов , и живет вся его семья родные и близкие в достатке , не нуждаясь ни в чем. Лучше бы лицемерил сам , и заработал столько денег.
держи))) 🧯
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ScorpionN***
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
«Я из Дагестана - нам много не надо»
Забесплатно должен был побороться? В деньгах не нуждается, раз хотят его видеть пусть платят
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Мага осторожный
Хабиб очень лицемерный человек
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sanek maloi
5 млн и ЖСП ещё должен теперь подняться в полутяжи)))
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Ryan T.
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Да , они считают что Хабиб им что то должен , причём каждому
Он никому ничего не должен.
Но его высокоморальное звездобольство всех достало.
Говорит одно - делает другое.
Вот что всех раздражает. Его бесконечное лицемерие и лживость.
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Artur Smith
Ответ Ryan T.
Он никому ничего не должен. Но его высокоморальное звездобольство всех достало. Говорит одно - делает другое. Вот что всех раздражает. Его бесконечное лицемерие и лживость.
Что делает другое? Откуда такая агрессия? Хабиб бизнесмен, ничего не делает и даже публичных заявлений в последние несколько лет практически нет. Посмотри что за неделю болтают окружающие тебя люди лучше
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Саламбек Алаев
Ответ Ryan T.
Он никому ничего не должен. Но его высокоморальное звездобольство всех достало. Говорит одно - делает другое. Вот что всех раздражает. Его бесконечное лицемерие и лживость.
Ты поясняй ))) он никогда не говорил что не будет бороться , он и так каждый день борется в зале ) он завязал с мма и другими контактными видами , где льют по лицу скажем так ) шоу матч по борьбе ? Почему бы и нет
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Саламбек Алаев
Ответ Edward
Вот он ваш Хабиб. Прикрывает свой уход обещанием матери, а сам только и ищет где бы деньжат подзаработать.
Где твой мозг ? Прикрываешь свои глупые комментарии , ожидая поддержки местных хейторов Хабиба ? Почему бы не побороться за несколько зеленых ? Это не мма , не бокс. Никаких лагерей по несколько месяцев
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