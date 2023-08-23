Крейг Джонс: «Хабиб запросил $5 млн за грэпплинг-матч с Сен-Пьером»

Хабиб Нурмагомедов запросил $5 млн за схватку по грэпплингу с Жоржем Сен-Пьером.

«Я общался с ребятами, которые работают на . Мы пытались найти соперника для , каждый предлагал свои идеи.

Понятия не имел, кто может подойти, поэтому назвал имя . Мне ответили, что он запросил $5 млн.

Я смог сказать только: «Вау!» – заявил глава B Team Jiu-Jitsu Крейг Джонс.

«Я из больших гор, у нас только два гендера». Хабиб заговорил: о рейтинге Путина, возвращении в UFC и тупости Конора

Жорж Сен-Пьер выступит на турнире по грэпплингу