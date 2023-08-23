Крейг Джонс: «Хабиб запросил $5 млн за грэпплинг-матч с Сен-Пьером»
Хабиб Нурмагомедов запросил $5 млн за схватку по грэпплингу с Жоржем Сен-Пьером.
«Я общался с ребятами, которые работают на UFC Fight Pass. Мы пытались найти соперника для Жоржа, каждый предлагал свои идеи.
Понятия не имел, кто может подойти, поэтому назвал имя Хабиба. Мне ответили, что он запросил $5 млн.
Я смог сказать только: «Вау!» – заявил глава B Team Jiu-Jitsu Крейг Джонс.
«Я из больших гор, у нас только два гендера». Хабиб заговорил: о рейтинге Путина, возвращении в UFC и тупости Конора
Но его высокоморальное звездобольство всех достало.
Говорит одно - делает другое.
Вот что всех раздражает. Его бесконечное лицемерие и лживость.