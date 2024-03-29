Хабиб – о Сен-Пьере: «Я многому научился у этого парня»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к Жоржу Сен-Пьеру.
Ранее Сен-Пьер заявил, что у него хватило бы мастерства победить экс-чемпиона UFC в легком весе.
«Я многому научился у этого парня. Даже слышать, как он говорит обо мне, уже интересно. Вперед ЖСП!» – написал в социальных сетях Хабиб Нурмагомедов.
Сен-Пьер – о возможном бое с Хабибом: «Мне 42 года. Ничто не заставит меня вернуться»
Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но мешали травмы»