Хабиб – о Сен-Пьере: «Я многому научился у этого парня»

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к Жоржу Сен-Пьеру.

Ранее Сен-Пьер заявил, что у него хватило бы мастерства победить экс-чемпиона UFC в легком весе.

«Я многому научился у этого парня. Даже слышать, как он говорит обо мне, уже интересно. Вперед ЖСП!» – написал в социальных сетях Хабиб Нурмагомедов.

Сен-Пьер – о возможном бое с Хабибом: «Мне 42 года. Ничто не заставит меня вернуться»

Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но мешали травмы»