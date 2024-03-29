Хабиб – о Сен-Пьере: «Я многому научился у этого парня»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к Жоржу Сен-Пьеру.

Ранее Сен-Пьер заявил, что у него хватило бы мастерства победить экс-чемпиона UFC в легком весе.

«Я многому научился у этого парня. Даже слышать, как он говорит обо мне, уже интересно. Вперед ЖСП!» – написал в социальных сетях Хабиб Нурмагомедов.

Сен-Пьер – о возможном бое с Хабибом: «Мне 42 года. Ничто не заставит меня вернуться»

Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но мешали травмы»

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1 комментарий
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Отличная реакция на слова жсп, респект) видно, как Хабиб уважает легенду
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