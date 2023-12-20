Белал Мухаммад: «Хабиб не использовал трэшток, а доказывал все в клетке. Я поступаю так же»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад объяснил, чем похож на Хабиба Нурмагомедова.

«Есть две вещи, которые меня волнуют – наследие и семья. Поэтому я никогда не буду притворяться, как это делает Колби Ковингтон. Кто вообще воспитывал этого парня? Он выглядит глупо, а на меня равняются дети.

Жорж Сен-Пьер никогда таким не занимался. Хабиб не использовал трэшток. Они доказывали все в клетке, побеждали в доминирующей манере. Я поступаю так же», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Бомж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью»

Комментатор UFC призвал дать Мухаммаду бой с Эдвардсом: «Просветите меня, почему кто-то еще другой должен получить титульник?»

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5 комментариев
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И снизу ссылка: Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Б@мж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью». Надеюсь этого скучного балабола опрокинут с титульником в пользу Шавката.
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Ответ Валерий Золотарев
И снизу ссылка: Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Б@мж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью». Надеюсь этого скучного балабола опрокинут с титульником в пользу Шавката.
так же из недавнего от Белала

Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим»
))
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В юфс есть и другие арабы, но слышно только про этого, не любитель болтать.
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Как всегда араб и мусульманин=лицемер
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Ответ Владимир Зюгаев
так же из недавнего от Белала Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим» ))
Ну да, такой скучный воздухан.
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