Белал Мухаммад: «Хабиб не использовал трэшток, а доказывал все в клетке. Я поступаю так же»

Белал Мухаммад объяснил, чем похож на Хабиба Нурмагомедова.

«Есть две вещи, которые меня волнуют – наследие и семья. Поэтому я никогда не буду притворяться, как это делает . Кто вообще воспитывал этого парня? Он выглядит глупо, а на меня равняются дети.

никогда таким не занимался. Хабиб не использовал трэшток. Они доказывали все в клетке, побеждали в доминирующей манере. Я поступаю так же», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Бомж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью»

Комментатор UFC призвал дать Мухаммаду бой с Эдвардсом: «Просветите меня, почему кто-то еще другой должен получить титульник?»