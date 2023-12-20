Белал Мухаммад: «Хабиб не использовал трэшток, а доказывал все в клетке. Я поступаю так же»
Белал Мухаммад объяснил, чем похож на Хабиба Нурмагомедова.
«Есть две вещи, которые меня волнуют – наследие и семья. Поэтому я никогда не буду притворяться, как это делает Колби Ковингтон. Кто вообще воспитывал этого парня? Он выглядит глупо, а на меня равняются дети.
Жорж Сен-Пьер никогда таким не занимался. Хабиб не использовал трэшток. Они доказывали все в клетке, побеждали в доминирующей манере. Я поступаю так же», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.
Мухаммад – о поединке Эдвардс – Ковингтон: «Позор всего дивизиона. Бомж Колби не заслуживал титульник. Я заставлю Леона истекать кровью»
Комментатор UFC призвал дать Мухаммаду бой с Эдвардсом: «Просветите меня, почему кто-то еще другой должен получить титульник?»
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