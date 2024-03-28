Сен-Пьер считает, что смог бы перевести Хабиба: «Если бы он начал давить, я бы повалил его»

Жорж Сен-Пьер заявил, что победил бы Хабиба Нурмагомедова.

«Я был бы достаточно уверен, чтобы принять бой с Хабибом. Думаю, если бы сделал это, то победил бы его.

Я бы победил его, потому что если бы он начал давить на меня, то повалил бы его», − сказал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Напомним, что Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году, став чемпионом в среднем весе.

завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона в легком весе и непобежденного бойца.

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