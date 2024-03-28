Сен-Пьер считает, что смог бы перевести Хабиба: «Если бы он начал давить, я бы повалил его»
Жорж Сен-Пьер заявил, что победил бы Хабиба Нурмагомедова.
«Я был бы достаточно уверен, чтобы принять бой с Хабибом. Думаю, если бы сделал это, то победил бы его.
Я бы победил его, потому что если бы он начал давить на меня, то повалил бы его», − сказал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.
Напомним, что Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году, став чемпионом в среднем весе.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона в легком весе и непобежденного бойца.
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У них разные весовые. Причем легкий и средний, не полусредний.
То чтобы провести этот бой нужно было бы, чтобы Джордж сушился на 2 категории ниже среднего (до категории Хабиба - легкий), а это нереально. Представьте, если бы тот же Хабиб сушился до легчайшей категории, чтобы синим было?))
Значит пришлось бы Хабибу идти в более высокую весовую, а там пользоваться мощью и габаритами гораздо сложнее (бои других чемпионов, которые поднимались в весе, это не единожды доказывали) и не просто так Хабиб не попробовал стать двойным чемпионом, хотя все возможности для этого были.
Так что тут вопрос совсем не однозначный.