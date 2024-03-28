Сен-Пьер считает, что смог бы перевести Хабиба: «Если бы он начал давить, я бы повалил его»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер заявил, что победил бы Хабиба Нурмагомедова.

«Я был бы достаточно уверен, чтобы принять бой с Хабибом. Думаю, если бы сделал это, то победил бы его.

Я бы победил его, потому что если бы он начал давить на меня, то повалил бы его», − сказал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Напомним, что Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году, став чемпионом в среднем весе.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона в легком весе и непобежденного бойца.

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15 комментариев
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При все уважении, Джордж доминатором не был явным, много тяжелых побед, вечно разбитое лицо, думаю, с Хабибом он бы не справился
+34
-7
+27
Ответ Born is the King
Только что посмотрел этот эпизод. ЖСП говорил про тактику боя с ним и что принял бы бой,если бы предложили до 40 лет Вообще Сент-Пьер бился с великими греплерами/борцами и тем более в стойке был просто на другом уровне для дага
Мак тоже был в стойке на другом уровне.
+32
-11
+21
Для всех фанатов верящих что у Джорджа не было бы шансов
У них разные весовые. Причем легкий и средний, не полусредний.
То чтобы провести этот бой нужно было бы, чтобы Джордж сушился на 2 категории ниже среднего (до категории Хабиба - легкий), а это нереально. Представьте, если бы тот же Хабиб сушился до легчайшей категории, чтобы синим было?))
Значит пришлось бы Хабибу идти в более высокую весовую, а там пользоваться мощью и габаритами гораздо сложнее (бои других чемпионов, которые поднимались в весе, это не единожды доказывали) и не просто так Хабиб не попробовал стать двойным чемпионом, хотя все возможности для этого были.
Так что тут вопрос совсем не однозначный.
+5
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+4
Ответ TrueRamaz11
При все уважении, Джордж доминатором не был явным, много тяжелых побед, вечно разбитое лицо, думаю, с Хабибом он бы не справился
В лёгком весе Хабиба вполне возможно, а вот весе Сент-Пьера большой вопрос. Мы вообще не знаем на сколько он был бы хорош в полусреднем весе.
+5
-1
+4
Ответ Born is the King
Не бы он на другом уровне, тем более на 229 Конор был после вечеринок и 2 летнего простоя
На пике у Конор один из лучших ударников был
+3
0
+3
Не умаляя заслуг Сен-Пьера и его навыков.Каждый следующий боец думал,что что-то сделает Хабибу. Но никто так и не сумел.
+6
-4
+2
Ответ Born is the King
Не бы он на другом уровне, тем более на 229 Конор был после вечеринок и 2 летнего простоя
Ага,причина бухло а в самом деле он два года готовился к этому бою,приглашая даже даже специалистов с Кавказа.
+1
0
+1
Я бы тоже безусловно победил Хабиба, если бы дрался в ЮФСи)
+9
-9
0
Конечно в свое время был бы очень интересный бой бы, но сейчас время прошло, даже если твой бой организуют, это будет уже не то, хотя я все равно с удовольствием посмотрел был такой бой
+3
-3
0
нет это не правда
+4
-4
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Хабиба победить не возможно ,его можно развалить только из внутри😀
+1
-1
0
Ответ Born is the King
Не бы он на другом уровне, тем более на 229 Конор был после вечеринок и 2 летнего простоя
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
+5
-5
0
Ответ Born is the King
Только что посмотрел этот эпизод. ЖСП говорил про тактику боя с ним и что принял бы бой,если бы предложили до 40 лет Вообще Сент-Пьер бился с великими греплерами/борцами и тем более в стойке был просто на другом уровне для дага
ЖСП конечно крут,но говорить что в борьбе он прошел бы Хабиба это очень большой вопрос учитываю тот регион откуда Хабиб.
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