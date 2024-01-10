Исраэль Адесанья избежал тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 19 августа в Новой Зеландии. Адесанья возвращался домой и был остановлен полицией для «случайной проверки» – анализ показал 87 мг алкоголя на 100 мл крови. Законный предел составляет 50 мг.

Суд обязал Адесанью выплатить $1500 на благотворительность и пройти курс по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Также экс-чемпиону UFC в среднем весе запретили водить машину в течение шести месяцев.

Адесанье грозило тюремное заключение сроком до трех месяцев и штраф в размере $4500.

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