Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, он находится в реанимации (Mash)

Магомед «Веном» Зайналов находится в реанимации после падения с 10-го этажа.

Об этом сообщает Mash. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону в квартире бойца поп-ММА Магомеда Зайналова.

Супруга Зайналова рассказала, что «Веном» пытался спасти кота, убежавшего с балкона на водосток. Боец потянулся за питомцем, но сорвался вниз и упал на машину.

Зайналов с 2021 года выступает в . В 2023 году Магомед проиграл три боя подряд.

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