Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, он находится в реанимации (Mash)

Теги происшествия MMA Hardcore FC Магомед Зайналов Бокс/MMA/UFC

Магомед «Веном» Зайналов находится в реанимации после падения с 10-го этажа.

Об этом сообщает Mash. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону в квартире бойца поп-ММА Магомеда Зайналова.

Супруга Зайналова рассказала, что «Веном» пытался спасти кота, убежавшего с балкона на водосток. Боец потянулся за питомцем, но сорвался вниз и упал на машину.

Зайналов с 2021 года выступает в Hardcore FC. В 2023 году Магомед проиграл три боя подряд.

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6 комментариев
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А другие источники сообщают, что всему виной соль
+7
-2
+5
Пустая голова
Крепкое тело
Здоровья..
+3
0
+3
Ответ Ilya Pronyashin
С такой высоты не выживают
выживают если на автомобиль приземлиться или в сугроб
+2
0
+2
Ответ Ilya Pronyashin
С такой высоты не выживают
Этот живой, есть видео. Ноги сломаны, вероятно и внутренних травм достаточно, но точно живой и даже в сознании.
+2
0
+2
С такой высоты не выживают
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