В Федерации бокса России прокомментировали вооруженное нападение на Стоцкого

В Федерации бокса России прокомментировали нападение на Андрея Стоцкого.

Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. В результате бытового конфликта спортсмен был ранен из травматического пистолета – в него выстрелили около 20 раз.

«Федерация бокса России в курсе ситуации, произошедшей в Челябинске. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. На данный момент жизни Андрея Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги.

После проведения консультаций с врачами запланирован выезд Стоцкого на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области. Федерация бокса России держит ситуацию на контроле», – говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Чемпион России по боксу Стоцкий подвергся вооруженному нападению – в него выстрелили около 20 раз