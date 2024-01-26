В Федерации бокса России прокомментировали вооруженное нападение на Стоцкого

Теги происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

В Федерации бокса России прокомментировали нападение на Андрея Стоцкого.

Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. В результате бытового конфликта спортсмен был ранен из травматического пистолета – в него выстрелили около 20 раз.

«Федерация бокса России в курсе ситуации, произошедшей в Челябинске. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. На данный момент жизни Андрея Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги.

После проведения консультаций с врачами запланирован выезд Стоцкого на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области. Федерация бокса России держит ситуацию на контроле», – говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Чемпион России по боксу Стоцкий подвергся вооруженному нападению – в него выстрелили около 20 раз

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
17:15 Сейчас спортсмен находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
17:50 На данный момент жизни Андрея Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги.
====================================================
как-то быстро товарищ пошел на поправку
+1
0
+1
Вроде бы на первый взгляд белые пушистые боксеры чемпионы, в них стреляют, ущемляют, ай-яй-яй! А потом как капнут поглубже, так эти спортсмены-чемпионы и руководители региональных федераций сами с криминальным миром связаны или вовсе главарями банд оказываются! И таких случаев пруд-пруди уже в истории! Просто так 20 раз палить не будут, значит было за что!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий