В Федерации бокса России прокомментировали вооруженное нападение на Стоцкого
В Федерации бокса России прокомментировали нападение на Андрея Стоцкого.
Напомним, что инцидент произошел в Челябинске. В результате бытового конфликта спортсмен был ранен из травматического пистолета – в него выстрелили около 20 раз.
«Федерация бокса России в курсе ситуации, произошедшей в Челябинске. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. На данный момент жизни Андрея Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги.
После проведения консультаций с врачами запланирован выезд Стоцкого на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области. Федерация бокса России держит ситуацию на контроле», – говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.
Чемпион России по боксу Стоцкий подвергся вооруженному нападению – в него выстрелили около 20 раз
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17:50 На данный момент жизни Андрея Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги.
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как-то быстро товарищ пошел на поправку