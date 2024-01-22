Мераб Двалишвили сообщил, что его обокрали в Лас-Вегасе

Мераб Двалишвили рассказал, что стал жертвой преступления в Лас-Вегасе.

«Прошлой ночью я не запер дверь машины, и какие-то лузеры, проверявшие авто в округе, украли мой бумажник. Затем они вернулись, чтобы попробовать угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они сбежали как ссыкуны!

Жители Вегаса, если вы знаете их, дайте мне знать. Я пойду к ним домой и займусь делом», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, прикрепив к посту видео с предполагаемыми преступниками.

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