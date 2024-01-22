Мераб Двалишвили сообщил, что его обокрали в Лас-Вегасе

Теги происшествия легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили рассказал, что стал жертвой преступления в Лас-Вегасе.

«Прошлой ночью я не запер дверь машины, и какие-то лузеры, проверявшие авто в округе, украли мой бумажник. Затем они вернулись, чтобы попробовать угнать машину, но мой сосед накричал на них, и они сбежали как ссыкуны!

Жители Вегаса, если вы знаете их, дайте мне знать. Я пойду к ним домой и займусь делом», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, прикрепив к посту видео с предполагаемыми преступниками.

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Малыхин заявил, что расплачивается с Двалишвили за спор на бой Яна и Стерлинга: «Мераб хорошо живет: не замечает, что ему приходят хорошие деньги»

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4 комментария
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Малыхин пытается вернуть 50к💲взад
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«Не запер дверь машины и меня обокрали» - Дружище, у меня плохие новости, но кажется лузер тут только ты.
Не одобряю кражи и подобное, но за своими вещами нужно внимательно следить.
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Чуть больше года назад в Лас-Вегасе ещё Анкалаева обокрали
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Не обокрали, а прое...
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