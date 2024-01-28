Бетербиев готов последовать примеру Хабиба и завершить карьеру по просьбе матери: «Если она скажет, то я прислушаюсь»

Артур Бетербиев готов завершить карьеру по просьбе матери.

– Мама Хабиба Нурмагомедова, одного из самых успешных бойцов ММА в истории, настояла, чтобы он завершил карьеру. И он завершил. Может ли вас слово мамы заставить перестать выступать?

– Я думаю, что да. И если она завтра мне скажет: «Артур, хватит уже», я думаю, что я прислушаюсь к ней.

– А сейчас что она говорит?

– Пока она переживает, я бы сказал, продолжает переживать. Но пока мы в таком режиме живем, что она понимает, как я отношусь к этому виду спорта, понимает, что это моя работа, видит это. И не может просто так сказать мне, чтобы я взял и завязал. Но я бы прислушался к ней. Если бы был папа, то такая просьба была бы в два раза сильнее, – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев.

Напомним, что в январе-2024 исполнилось 39 лет.

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