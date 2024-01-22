Бивол – о бое с Бетербиевым: «Контракт я не подписал, но официально договорился об условиях, если поединок будет»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол рассказал про переговоры о бое с Артуром Бетербиевым.

– Ваша команда уже договорилась по всем вашим условиям по поединку с Бетербиевым?

– По поводу наших основных условий мы договорились еще до подписания боя с Линдоном Артуром. С нами и с Matchroom сильно договариваться не приходится. Сейчас представители Бетербиева Top Rank договаривается по условиям.

– То есть контракт на бой с Бетербиевым вы не подписали?

– Смотрите, контракт на сам бой я не подписывал. Мы официально договорились об условиях нашей стороны в случае, если у нас будет бой. В общем, мы договорились с организаторами, теперь с нами договариваться не о чем. Теперь у нас спросят только дату, готовы ли мы в конкретную дату, – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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3 комментария
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Вроде недавно говорил что подписали контракт или предварительное соглашение 😀 а как Артур указал на бредовость этой истории , то уже получается просто договорились
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Похоже, боя в этом году не увидим
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Артурка будет до последнего сливаться
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