Бетербиев принял бой с Биволом: «Я ничего не подписал, но согласен»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев согласен драться с Дмитрием Биволом 1 июня.

«Я ничего не подписывал, моя компания Top Rank говорила мне про дату, подходит мне или нет, потому что начинается Рамадан и после Рамадана остается около двух месяцев на подготовку.

Я сказал, что если другой даты нет, то я готов ее принять. То есть я сказал им насчет даты «окей», но я не подписывал чего-то по другим условиям.

Но, может быть, сейчас еще просто остается очень много времени, поэтому они не спешат», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев.

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