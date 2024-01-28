Бетербиев принял бой с Биволом: «Я ничего не подписал, но согласен»

Артур Бетербиев согласен драться с Дмитрием Биволом 1 июня.

«Я ничего не подписывал, моя компания Top Rank говорила мне про дату, подходит мне или нет, потому что начинается Рамадан и после Рамадана остается около двух месяцев на подготовку.

Я сказал, что если другой даты нет, то я готов ее принять. То есть я сказал им насчет даты «окей», но я не подписывал чего-то по другим условиям.

Но, может быть, сейчас еще просто остается очень много времени, поэтому они не спешат», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев.

Бетербиев – о бое с Фьюри: «Я бы создал ему проблем, но я боюсь такие вещи говорить»