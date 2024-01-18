В Саудовской Аравии хотят вывести победителя боя Бивол – Бетербиев на титульник в первом тяжелом весе

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев первый тяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут перейти в первый тяжелый вес после их очного боя.

«Победитель боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола встретится с Джеем Опетайей в бою за титул IBF в первом тяжелом весе. Фанаты хотят видеть этот поединок. Я хочу видеть бойцов. Саудовская Аравия? А почему нет? Карта меняется», – сказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. 

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7 комментариев
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Дату боя Бивол-Бетербиев сначала утвердите!
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Опетайя зверюга, идет на 24-0, в любителях призером ЧМ был, многократный нац. чемпион! И выступает не только в 1-ом тяжелом, но и в тяжелом. Почти все победы нокаутом!
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Ответ LaffyTaffy
Кто это такой Опетайя?
Сильнейший нынче боксер крузервейта, победил Бриедиса, вроде как будет реванш.
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Что за бред... Кому нужен первый тяжёлый вес.. Один из самых непопулярных весов в истории... Бивол для полутяжа то Маловат.. Какой ещё первый тяжёлый ему... А бтру зачем первый тяжёлый... Скорее всего после боя с биволом завершит карьеру... Учитывая возраст
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Ответ RusVector
Опетайя зверюга, идет на 24-0, в любителях призером ЧМ был, многократный нац. чемпион! И выступает не только в 1-ом тяжелом, но и в тяжелом. Почти все победы нокаутом!
Не смеши опетайя старому бриедису чуть не отлетел... Челюсть сломал.. И кого он бил из топов)
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