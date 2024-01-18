В Саудовской Аравии хотят вывести победителя боя Бивол – Бетербиев на титульник в первом тяжелом весе

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут перейти в первый тяжелый вес после их очного боя.

«Победитель боя и встретится с Джеем Опетайей в бою за титул IBF в первом тяжелом весе. Фанаты хотят видеть этот поединок. Я хочу видеть бойцов. Саудовская Аравия? А почему нет? Карта меняется», – сказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

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