Бетербиев – о бое с Фьюри: «Я бы создал ему проблем, но я боюсь такие вещи говорить»
Артур Бетербиев заявил, что мог бы составить конкуренцию Тайсону Фьюри.
«Бой с Фьюри? Я никогда не думал, я вообще о боксе много не думаю, не хожу и не представляю, как бы я боксировал с одним, как бы дрался с другим.
Почему бы нет, но я боюсь такие вещи говорить. Потому что кто-то может сказать: «О, вот он возомнил о себе чего-то».
Но я думаю, что проблем смог бы создать ему. Тем более я бы не был уже полутяжеловесом. Я бы набрал массу, как следует пообедал бы», – сказал чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев.
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