Иван Емельяненко стал бойцом Ural FC. Ранее стало известно, что контракт с лигой подписал его брат Александр

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Ural FC Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко подписал контракт с лигой Ural FC.

Об этом сообщил менеджер Никита Бурчак.

«Вслед за Александром контракт с Ural FC подписал и Иван Емельяненко. Планируем, что братья выступят на одном турнире. Ваня в отличной форме, он ждет анонса поединка», – заявил Бурчак.

В последний раз Иван дрался в октябре-2023, когда выиграл у Юрия Рябого раздельным решением судей. Эта победа стала для него второй в смешанных единоборствах.

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2 комментария
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Иван Емельяненко это лютый позор. Скажите ему кто нибудь, чтобы он не позорил великую фамилию. Я видел его последний бой против ноунейма, ну это лютая дичь была. Учитывая тот факт, что это проспект Хрюнова, так лучше сразу в отказ пойти. Там хейта через пару лет можно больше чем в адрес среднего брата приобрести
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Ответ Drob003
Иван Емельяненко это лютый позор. Скажите ему кто нибудь, чтобы он не позорил великую фамилию. Я видел его последний бой против ноунейма, ну это лютая дичь была. Учитывая тот факт, что это проспект Хрюнова, так лучше сразу в отказ пойти. Там хейта через пару лет можно больше чем в адрес среднего брата приобрести
Комментарий удален пользователем
Ответ AshAsh
Комментарий удален пользователем
Не, ну Нурмагомедовы хоть держат марку так сказать. А этот третий из Емельяненко. Ну он такое ощущение, что на самом деле до этого только на печи лежал
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