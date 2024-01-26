Иван Емельяненко стал бойцом Ural FC. Ранее стало известно, что контракт с лигой подписал его брат Александр
Иван Емельяненко подписал контракт с лигой Ural FC.
Об этом сообщил менеджер Никита Бурчак.
«Вслед за Александром контракт с Ural FC подписал и Иван Емельяненко. Планируем, что братья выступят на одном турнире. Ваня в отличной форме, он ждет анонса поединка», – заявил Бурчак.
В последний раз Иван дрался в октябре-2023, когда выиграл у Юрия Рябого раздельным решением судей. Эта победа стала для него второй в смешанных единоборствах.
Менеджер Емельяненко: «Александр проведет в Ural FC три боя. Это крупнейший контракт в его карьере»
Запашный – о возвращении Александра Емельяненко: «Не хотелось бы увидеть трагедию»