Иван Емельяненко стал бойцом Ural FC. Ранее стало известно, что контракт с лигой подписал его брат Александр

Иван Емельяненко подписал контракт с лигой Ural FC.

Об этом сообщил менеджер Никита Бурчак.

«Вслед за Александром контракт с подписал и . Планируем, что братья выступят на одном турнире. Ваня в отличной форме, он ждет анонса поединка», – заявил Бурчак.

В последний раз Иван дрался в октябре-2023, когда выиграл у Юрия Рябого раздельным решением судей. Эта победа стала для него второй в смешанных единоборствах.

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