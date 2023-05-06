Иван Емельяненко – об Александре: «Помню, вернулся с лагеря, а Саши нет. Мама сказала, что посадили. Думал, что на день-два, а оказалось – на 3,5 года»

Иван Емельяненко рассказал о том, как Александра в первый раз посадили в тюрьму.

«Александр живет своей жизнью, он такой, какой есть, а самое главное, что не стесняется этого. Саша не говорит, что он монах. Если что-то сделает, то всегда отвечает за поступки.

Помню, я уехал с дзюдоистами на сборы в лагерь. Приезжаю, вижу только Федю. У мамы спрашиваю: «А где Саша?» У него вот-вот день рождения должен был быть – я в конце июля приехал. Мама говорит, что Сашу посадили. Я даже не понял, на сколько его посадили. Понимал только, что в тюрьму. Ждал, что он выйдет через день-два, может неделю. Но посадили его на 3,5 года, хоть Саше и 18 не было.

У них с Федором не всегда были плохие отношения. Не хочу об этом говорить. У обоих есть голова на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся», – заявил боец смешанных единоборств Иван Емельяненко.

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