Иван Емельяненко – об Александре: «Помню, вернулся с лагеря, а Саши нет. Мама сказала, что посадили. Думал, что на день-два, а оказалось – на 3,5 года»

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко рассказал о том, как Александра в первый раз посадили в тюрьму.

«Александр живет своей жизнью, он такой, какой есть, а самое главное, что не стесняется этого. Саша не говорит, что он монах. Если что-то сделает, то всегда отвечает за поступки.

Помню, я уехал с дзюдоистами на сборы в лагерь. Приезжаю, вижу только Федю. У мамы спрашиваю: «А где Саша?» У него вот-вот день рождения должен был быть – я в конце июля приехал. Мама говорит, что Сашу посадили. Я даже не понял, на сколько его посадили. Понимал только, что в тюрьму. Ждал, что он выйдет через день-два, может неделю. Но посадили его на 3,5 года, хоть Саше и 18 не было.

У них с Федором не всегда были плохие отношения. Не хочу об этом говорить. У обоих есть голова на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся», – заявил боец смешанных единоборств Иван Емельяненко.

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7 комментариев

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jonnysilverhand01
Звучит, как какой-то анекдот
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Azamat Abdukadyroff
Александр и сейчас пропадает, не на 3,5 года, но часто пропадает)
+5
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skytent1
"Мама говорит, что Сашу посадили. Я даже не понял, на сколько его посадили."
Мама так запугала, что побоялся у неё спросить на сколько посадили?
+6
-2
+4
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Kanan Jarrus
эта семейка федорьяненко что-то вроде гуманоидов из поворот не туда или у холмов есть глаза
+6
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Кирилл Конопельченко
Что за цирковая семейка? Как можно не поинтересоваться у матери за что посадили родного брата и что вообще произошло? Такую дичь даже в фильмах не показывают.
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Freddy Durst
жиза
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Sub Zero
Звучит как какой-то анекдот!
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