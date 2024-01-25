Запашный – о возвращении Александра Емельяненко: «Я бы попросил медицинскую комиссию внимательно отнестись к любому его бою. Не хотелось бы увидеть трагедию»

Теги Александр Емельяненко MMA Эдгард Запашный Бокс/MMA/UFC

Эдгард Запашный обеспокоен решением Александра Емельяненко вернуться в спорт.

«Надо смотреть, с кем Емельяненко будет драться, потому что последний бой с блогером Ершовым показал, что он был в самом разобранном состоянии, в котором мы могли его только представить. Попадись в тот момент он серьезному бойцу, его бы убили на ринге. В этом я убежден.

Смог ли Саша сейчас восстановиться и возможно ли это, мы можем увидеть только на ринге. Но я бы попросил медицинскую комиссию внимательно отнестись к любому бою с его участием и проверить, в каком состоянии он находится, какие у него физические кондиции. Мне бы не хотелось видеть трагедию на ринге», – заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

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3 комментария
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Лучше бы попросить специальную комиссию проверить деятельность этого живодера на предмет жестокого обрпщения с животными!
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Пусть лучше на ринге дерётся, чем в кабаках
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Да какая трагедия, вырубят да остановят бой. Его же не ногой по голове в бесознанке будут бить
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