Запашный – о возвращении Александра Емельяненко: «Я бы попросил медицинскую комиссию внимательно отнестись к любому его бою. Не хотелось бы увидеть трагедию»
Эдгард Запашный обеспокоен решением Александра Емельяненко вернуться в спорт.
«Надо смотреть, с кем Емельяненко будет драться, потому что последний бой с блогером Ершовым показал, что он был в самом разобранном состоянии, в котором мы могли его только представить. Попадись в тот момент он серьезному бойцу, его бы убили на ринге. В этом я убежден.
Смог ли Саша сейчас восстановиться и возможно ли это, мы можем увидеть только на ринге. Но я бы попросил медицинскую комиссию внимательно отнестись к любому бою с его участием и проверить, в каком состоянии он находится, какие у него физические кондиции. Мне бы не хотелось видеть трагедию на ринге», – заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
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