Менеджер Емельяненко: «Александр проведет в Ural FC три боя. Это крупнейший контракт в его карьере»

Менеджер Александра Емельяненко рассказал детали контракта бойца с Ural FC.

«Мы подписали контракт на три боя в Ural FC с возможностью дальнейшей пролонгации в зависимости от выступлений и состояния Александра. Понятно, что момент с кондициями Емельяненко обсуждался отдельно. У нас все обговорено с Радмиром Габдуллиным и Ленаром Ганеевым.

Переговоры у нас были долгими, и шли они в районе года. Это один из самых крупных контрактов за всю историю российских единоборств и самый крупный в карьере Александра. Естественно, детали я рассказывать не могу. Анонс первого поединка в лиге произойдет прямо очень скоро», – заявил Никита Бурчак.

Александр Емельяненко подписал контракт с Ural FC

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