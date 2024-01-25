Менеджер Емельяненко: «Александр проведет в Ural FC три боя. Это крупнейший контракт в его карьере»

Теги Александр Емельяненко MMA Радмир Габдуллин Ural FC Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко рассказал детали контракта бойца с Ural FC.

«Мы подписали контракт на три боя в Ural FC с возможностью дальнейшей пролонгации в зависимости от выступлений и состояния Александра. Понятно, что момент с кондициями Емельяненко обсуждался отдельно. У нас все обговорено с Радмиром Габдуллиным и Ленаром Ганеевым.

Переговоры у нас были долгими, и шли они в районе года. Это один из самых крупных контрактов за всю историю российских единоборств и самый крупный в карьере Александра. Естественно, детали я рассказывать не могу. Анонс первого поединка в лиге произойдет прямо очень скоро», – заявил Никита Бурчак.

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3 комментария
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Бл его просто в могилу после боя заберут,а деньги попилят (((( Хватит Саша , бои это харам!!
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Битва в кухне на розочках?
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Ответ nks7zfth85
Бл его просто в могилу после боя заберут,а деньги попилят (((( Хватит Саша , бои это харам!!
Не бывает харамов и запретов у беспринципных алкашей. Завтра с лёгкой руки буддистом станет. Санечка и брата кинул, когда на дочь Фёдора напали, так что, таким как он, в могилу и дорога
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