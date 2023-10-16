Иван Емельяненко: «Если Саше поможет принятие ислама, то я буду только рад»

Иван Емельяненко отреагировал на слухи об уходе Александра в ислам.

«Четки я тоже заметил. По поводу того, наложили тени или он покрасился... Это видео вышло после нашего разговора. А что касается того, принял Александр ислам или нет, он приедет и сам все расскажет.

Я не знаю, как есть на самом деле. Все для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам. Бог един, просто есть небольшие предписания. Только лишь чтобы на помощь пошло Александру», – заявил боец MMA Иван Емельяненко.

В настоящее время Александр Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии.

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