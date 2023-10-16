Иван Емельяненко: «Если Саше поможет принятие ислама, то я буду только рад»

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко отреагировал на слухи об уходе Александра в ислам.

«Четки я тоже заметил. По поводу того, наложили тени или он покрасился... Это видео вышло после нашего разговора. А что касается того, принял Александр ислам или нет, он приедет и сам все расскажет.

Я не знаю, как есть на самом деле. Все для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам. Бог един, просто есть небольшие предписания. Только лишь чтобы на помощь пошло Александру», – заявил боец MMA Иван Емельяненко.

В настоящее время Александр Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии.

Емельяненко воровал деньги, ездил без номеров после встречи с Путиным и научил весь двор курить. Шоу на шоу у Мусагалиева

Менеджер Емельяненко: «Реванш с Харитоновым имеет смысл. Но Александру нужно привести себя в кондиции»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tuman Is
адекват🤝🏽)) я сам мусульманин так же уважаю православных ☝🏽🤝🏽
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tyrone Woodley
Правильная позиция. Отталкиваться нужно от того что делает человек, а не от того кем он себя называет... Зачастую слова большинства идут в разрез с действиями и обязательствами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpion
Все религии созданы чтобы люди жили в добре и согласии с собой и с окружающим миром. Все что несёт боль и страдание далеки от истинной религии. Всем мира и добра.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий