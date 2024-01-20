Кремлев поспорил с Александром Емельяненко: «Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира»

Умар Кремлев пообещал Александру Емельяненко квартиру за «хороший» год.

«У нас спор с Саней [Емельяненко]: если до конца года он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами и без спиртного, то с меня квартира», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, что ранее Емельяненко проходил реабилитацию в Ингушетии.

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