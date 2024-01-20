Кремлев поспорил с Александром Емельяненко: «Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира»

Теги Александр Емельяненко MMA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев пообещал Александру Емельяненко квартиру за «хороший» год.

«У нас спор с Саней [Емельяненко]: если до конца года он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами и без спиртного, то с меня квартира», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, что ранее Емельяненко проходил реабилитацию в Ингушетии.

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31 комментарий
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По хорошему, когда чиновник вот так квартирами разбрасывается это повод для проверки.
+54
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+54
Со своего кармана ? Или это братский бездонный карман налогоплательщиков ?
+37
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+37
С меня квартира… в Ингушетии, с видом на реабилитационный центр «Иман»
+19
0
+19
Оказывается чтобы получить квартиру, надо перестать бухать, а то люди ипотеки берут, кредиты
+14
0
+14
Ответ Санитар-волк
По хорошему, когда чиновник вот так квартирами разбрасывается это повод для проверки.
Проверять скорее будут какую нить бабку которую хлеб спи$д..
+12
0
+12
самое важное, место где будет квартира. а то есть города в России , где за 100000-200000 рублей можно квартиру взять.
+6
0
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«Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира в Кремле»
+7
-1
+6
Емельяненко включил режим Абубакара
+4
0
+4
Не какого спора понятно нету, АЕ поддержал кремлева,на Маваши наехал еще на кого то вроде,кремлев ему за это подгонит хату + пиар самому кремлеву что он щедрый и в будующем все ... должны его поддерживать глядишь че и перепадет
+4
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+3
а можно мне квартиру?) я обещаю оставаться в такой же спортивной форме(дрыщ) и не пить.
+4
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+3
И две квартиры если ещё не будет ссать в публичных местах.
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+3
Ответ Alex DeLarge
а можно мне квартиру?) я обещаю оставаться в такой же спортивной форме(дрыщ) и не пить.
А как же Молоко плюс из бара Korova?)
+3
-1
+2
Ответ Верховный Лорд
С меня квартира… в Ингушетии, с видом на реабилитационный центр «Иман»
Приватизирует 2 комнаты в рехабе.
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Ответ igls54
«Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира в Кремле»
Самому Кремлёву можно и в кремлёвской стене квартирку сварганить 😏
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И откуда такие возможности? Кто их дал?
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Пари без шанса на проигрыш
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В Воркуте квартиры продаются за копейки.
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Квартира в Бердске.
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В Старом Осколе квартира?
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Критерии оценки формы. Если готов подраться с топовым бойцом, это да. А все остальное девицам вешайте. В сад идите со своими челенджами.
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Мне кажется Кремлев ничем не рискует. Саня без бухлишка не сможет))
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В Воркуте...
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Как бы возвращать потом не пришлось
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Вот это челлендж...
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Ответ Санитар-волк
По хорошему, когда чиновник вот так квартирами разбрасывается это повод для проверки.
для посадки
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Комната в рехабе навечно.
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