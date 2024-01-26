Костя Цзю опроверг информацию о том, что WBO не санкционирует следующий бой Тима: «Не слышал об этом»
Костя Цзю опроверг информацию о том, что WBO не санкционирует следующий бой Тима.
Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер заявил, что поединок между Тимом и Китом Турманом потеряет статус титульного.
«Не слышал о том, что бой Тима и Турмана не санкционировали. Я об этом не в курсе, сегодня говорил с сыном, так что такой информации нет. Уже на следующей неделе он отправляется в США», – заявил бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.
Тим Цзю мощнее отца? В чем его сила?