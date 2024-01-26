Костя Цзю опроверг информацию о том, что WBO не санкционирует следующий бой Тима: «Не слышал об этом»

Теги WBO Константин Цзю Тимофей Цзю Кит Турман бокс Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю опроверг информацию о том, что WBO не санкционирует следующий бой Тима.

Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер заявил, что поединок между Тимом и Китом Турманом потеряет статус титульного.

«Не слышал о том, что бой Тима и Турмана не санкционировали. Я об этом не в курсе, сегодня говорил с сыном, так что такой информации нет. Уже на следующей неделе он отправляется в США», – заявил бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

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2 комментария
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Автор, посмотрите, что означает слово "опровергнуть", и что в этом случае сказал Костя
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"Не слышал об этом" и "опровергнуть" - немного разные вещи
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