Костя Цзю опроверг информацию о том, что WBO не санкционирует следующий бой Тима: «Не слышал об этом»

Костя Цзю опроверг информацию о том, что WBO не санкционирует следующий бой Тима.

Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер заявил, что поединок между и потеряет статус титульного.

«Не слышал о том, что бой Тима и Турмана не санкционировали. Я об этом не в курсе, сегодня говорил с сыном, так что такой информации нет. Уже на следующей неделе он отправляется в США», – заявил бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

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