Костя Цзю подтвердил, что Тим подерется с Турманом: «Это правда»

Костя Цзю подтвердил, что его сын Тимофей подерется 30 марта с Китом Турманом.

«Да, это информация соответствует действительности. Опасность есть в любом поединке, неважно, фаворит Тим или нет, нужно выходить и боксировать. Нужно готовиться на сто процентов и выходить», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Тим Цзю подерется с Китом Турманом 30 марта (ESPN)

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