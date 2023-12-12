Костя Цзю – о бое между Никитой и Тимофеем: «Никогда! Ваши амбиции засуньте в одно место»

Теги Константин Цзю первый средний вес Тимофей Цзю бокс Никита Цзю Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю назвал невозможным бой между Тимофеем и Никитой.

«Бой между Никитой и Тимофеем? Никогда! Никогда они не подерутся между собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают.

Никогда даже речь не пойдет о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать? У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Нам что делать?

Какой выбор вы нас заставляете делать? Ваши профессиональные амбиции? Засуньте их в одно место. И это им объяснено», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Тимофей и Никита Цзю – бойцы первого среднего дивизиона. Тимофей – чемпион WBO, Никита – чемпион Австралии.

Тимофей Цзю может провести защиту титула в феврале-марте 2024 года

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