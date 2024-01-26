WBO отказалась санкционировать поединок Цзю и Турмана. Бой потерял титульный статус

Теги WBO Тимофей Цзю Кит Турман бокс Бокс/MMA/UFC

WBO отказалась санкционировать поединок Тима Цзю и Кита Турмана.

Об этом сообщил журналист ESPN Майк Коппинджер.

По его словам, бой пройдет в промежуточном весе до 70,3 кг – чемпионский титул на кону стоять не будет. Поединок состоится 30 марта в Лас-Вегасе, штат Невада.

Цзю (24-0) в последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, единогласным решением победил временного чемпиона WBC Брайана Мендосу.

Турман (30-1-1) – экс-чемпион мира в полусреднем весе. Его последний бой состоялся в феврале 2022 года, когда он победил единогласным решением Марио Барриоса.

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2 комментария
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Ответ Александр Тараканов
А по какой причине, не сказали?
Свое решение WBO объяснила несколькими причинами. Во-первых, Турман отсутствует в ее рейтингах, а для добровольной защиты титула могу выбираться только боксеры из топ-15. Во-вторых, американец никогда не дрался выше лимита полусреднего дивизиона (до 66,7 кг). И, наконец, в-третьих, к моменту боя его простой превысит два года.
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А по какой причине, не сказали?
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