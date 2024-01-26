WBO отказалась санкционировать поединок Цзю и Турмана. Бой потерял титульный статус
WBO отказалась санкционировать поединок Тима Цзю и Кита Турмана.
Об этом сообщил журналист ESPN Майк Коппинджер.
По его словам, бой пройдет в промежуточном весе до 70,3 кг – чемпионский титул на кону стоять не будет. Поединок состоится 30 марта в Лас-Вегасе, штат Невада.
Цзю (24-0) в последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, единогласным решением победил временного чемпиона WBC Брайана Мендосу.
Турман (30-1-1) – экс-чемпион мира в полусреднем весе. Его последний бой состоялся в феврале 2022 года, когда он победил единогласным решением Марио Барриоса.
Костя Цзю подтвердил, что Тим подерется с Турманом: «Это правда»