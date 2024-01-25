Тим Цзю подерется с Китом Турманом 30 марта (ESPN)

Тимофей Цзю проведет защиту пояса в первом среднем весе против Кита Турмана.

ESPN сообщает, что бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе (США).

Тим Цзю в последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, единогласным решением победил временного чемпиона WBC Брайана Мендосу.

Кит Турман – экс-чемпион мира в полусреднем весе. Его последний бой состоялся в феврале 2022 года, когда он победил единогласным решением Марио Барриоса.

Тим Цзю не будет драться 2 марта из-за отсутствия подходящего соперника (IFL TV)

Тим Цзю принял вызов Ортиса: «Я всегда готов к современной классике»