Поветкин – о бое Бивола и Бетербиева: «Буду за Дмитрия, но трудно сказать, чья возьмет»

Теги Александр Поветкин Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка Бивол – Бетербиев.

«Не мне говорить, насколько реальна эта встреча. Но Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев – это два лучших боксера, и бой между ними очень интересен.

Трудно сказать, чья возьмет. Но буду за Бивола, потому что я его хорошо знаю. Но, а кто победит, не знаю. Но в этом и вся прелесть этого боя, будет встреча стилей», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Ранее стало известно, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира может пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Менеджер Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым запланирован на 1 июня: «С нашей стороны все согласовано»

Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»

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1 комментарий
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Понимаю. Сложно Великоросу, славному потомку Русичей,
определиться за кого топить, за среднеазиата или кавказца...
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