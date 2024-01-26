Поветкин – о бое Бивола и Бетербиева: «Буду за Дмитрия, но трудно сказать, чья возьмет»
Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка Бивол – Бетербиев.
«Не мне говорить, насколько реальна эта встреча. Но Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев – это два лучших боксера, и бой между ними очень интересен.
Трудно сказать, чья возьмет. Но буду за Бивола, потому что я его хорошо знаю. Но, а кто победит, не знаю. Но в этом и вся прелесть этого боя, будет встреча стилей», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.
Ранее стало известно, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира может пройти 1 июня в Саудовской Аравии.
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определиться за кого топить, за среднеазиата или кавказца...