Поветкин – о бое Бивола и Бетербиева: «Буду за Дмитрия, но трудно сказать, чья возьмет»

Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка Бивол – Бетербиев.

«Не мне говорить, насколько реальна эта встреча. Но Дмитрий Бивол и – это два лучших боксера, и бой между ними очень интересен.

Трудно сказать, чья возьмет. Но буду за , потому что я его хорошо знаю. Но, а кто победит, не знаю. Но в этом и вся прелесть этого боя, будет встреча стилей», – сказал бывший боксер-тяжеловес .

Ранее стало известно, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира может пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Менеджер Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым запланирован на 1 июня: «С нашей стороны все согласовано»

Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»