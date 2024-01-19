Артур Бетербиев: «80–90%, что поединок с Биволом состоится в Саудовской Аравии»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев высказался о потенциальном бое с Дмитрием Биволом.

«Нам нужно провести этот бой. Думаю, он состоится в этом году. Есть и разговоры, и предпосылки. Серьезные люди взялись. В ближайшее время ясность будет. Саудовская Аравия заинтересована в этом. 80–90%, что он будет именно там.

Там всерьез взялись за бокс. Бивол – хороший боксер. Последний бой его не смотрел. Готовился к своему. Только когда подписываю контракт, начинаю смотреть бои», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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