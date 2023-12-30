Цзю – о бое Бивола и Бетербиева: «Жаль, что кто-то из них не будет чемпионом»

Костя Цзю против боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Персональные амбиции – это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой.

Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу .

Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым (журналист Дэн Рафаэл)