Цзю – о бое Бивола и Бетербиева: «Жаль, что кто-то из них не будет чемпионом»

Теги Константин Цзю полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю против боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Персональные амбиции – это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой.

Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым (журналист Дэн Рафаэл)

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