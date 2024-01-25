Менеджер Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым запланирован на 1 июня: «С нашей стороны все согласовано»

Менеджер Дмитрия Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым запланирован на 1 июня.

«Как я уже говорил, с нашей стороны все согласовано. Со стороны команды Артура Бетербиева – нас пока не информировали. Ориентировочная дата боя – 1 июня в Саудовской Аравии. Официальная информация будет исходить от организаторов», – заявил Вадим Корнилов.

Бивол и Бетербиев подерутся 1 июня в Эр-Рияде (Дэн Рафаэл)

Бивол – о бое с Бетербиевым: «Контракт я не подписал, но официально договорился об условиях, если поединок будет»