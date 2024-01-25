Менеджер Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым запланирован на 1 июня: «С нашей стороны все согласовано»

Теги Артур Бетербиев Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Дмитрия Бивола подтвердил, что бой с Бетербиевым запланирован на 1 июня.

«Как я уже говорил, с нашей стороны все согласовано. Со стороны команды Артура Бетербиева – нас пока не информировали. Ориентировочная дата боя – 1 июня в Саудовской Аравии. Официальная информация будет исходить от организаторов», – заявил Вадим Корнилов.

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