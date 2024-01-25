Крис Алгиери: «Праймового Роя Джонса не победил бы никто. Он быстро бы нокаутировал Бетербиева»

Крис Алгиери уверен, что Артур Бетербиев не имел бы шансов в бою Роем Джонсом.

«Никто не победил бы праймового Роя Джонса-младшего. Никто. В том числе Артур Бетербиев.

Я думаю, что Рой быстро бы нокаутировал Артура. Он бьет тебя еще до удара. Никому с ним не справиться. Это почти мифический человек», – заявил экс-чемпион мира по боксу Крис Алгиери.

Бивол и Бетербиев подерутся 1 июня в Эр-Рияде (Дэн Рафаэл)

Рой Джонс: «Бивол победит Бетербиева, если выстоит первые 2-3 раунда. Пойдет в рубку – проиграет»