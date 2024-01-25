Бивол и Бетербиев подерутся 1 июня в Эр-Рияде (Дэн Рафаэл)
Бетербиев и Бивол могут подраться в начале июня.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом запланирован на 1 июня.
Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэл, ссылаясь на источники, участвующие в организации поединка.
Бой пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Сейчас обсуждается вопрос, какая платформа будет вещателем турнира, и улаживаются детали с боксерскими организациями, чьи пояса будут разыграны.
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