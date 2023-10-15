Костя Цзю – о победе Тимофея: «Я доволен боем. Эмоции только положительные»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю поделился эмоциями от первой защиты чемпионского титула сыном.

«Он победил и отстоял звание. Я доволен боем. Это был поединок против хорошего соперника, который ни разу на полу не был. Поэтому это получился тяжелый и хороший бой. Эмоции только положительные», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что Тимофей Цзю победил единогласным решением судей Брайана Мендосу (116-111, 116-112, 117-111).

Костя Цзю – о чемпионском поясе сына: «Для меня это не новость»

Костя Цзю заявил, что Тим будет драться за титул WBC: «Он выйдет на объединительный бой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий