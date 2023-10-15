Костя Цзю – о победе Тимофея: «Я доволен боем. Эмоции только положительные»

Костя Цзю поделился эмоциями от первой защиты чемпионского титула сыном.

«Он победил и отстоял звание. Я доволен боем. Это был поединок против хорошего соперника, который ни разу на полу не был. Поэтому это получился тяжелый и хороший бой. Эмоции только положительные», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, что Тимофей Цзю победил единогласным решением судей Брайана Мендосу (116-111, 116-112, 117-111).

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